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(Görüntülü)2-BOĞAZ'DA BÜYÜK TEHLİKE: YALILARA DOĞRU SÜRÜKLENEN GEMİ SON ANDA DURDU

BOĞAZ'DA BÜYÜK TEHLİKE: YALILARA DOĞRU SÜRÜKLENEN GEMİ SON ANDA DURDU (2) -Geminin sürüklenme anı kamerada Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı

13 Ağustos 2018 12:23

BOĞAZ\'DA BÜYÜK TEHLİKE: YALILARA DOĞRU SÜRÜKLENEN GEMİ SON ANDA DURDU (2) -Geminin sürüklenme anı kamerada Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı\'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz\'den Marmara\'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi. Geminin sürüklenme anı kıyıdakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin son anda durduğu görülüyor Görüntü Dökümü; --------- -Geminin sürüklenme anı (cep telefonu) -Geminin aktüel görüntü

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