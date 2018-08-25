(Görüntülü)18 YAŞINDAKİ ALİ, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

ŞANLIURFA 18 YAŞINDAKİ ALİ, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU (Haber- Kamera Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-DHA)18 YAŞINDAKİ ALİ, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Ali Karatek (18), boğuldu. Karatek\'in, polis olmak için sınavlara hazırlandığı belirtildi. Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çağla Mahallesi\'nde meydana geldi. Şanlıurfa\'da ailesiyle birlikte yaşayan Ali Karatek, bayram tatili için 2 gün önce amcası Yılmaz Karatek\'in evine gitti. Aile fertlerine serinlemek için baraj gölüne gideceğini söyleyip, evden ayrılan Karatek\'in dönmemesi üzerine göl kıyısında arama çalışması yapıldı. Yeğenini aramasına rağmen bulamayan Yılmaz Karatek, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Baraj gölünde kaybolduğu düşünülen Ali Karatek\'i bulmak için seferber olan mahalleli de tüm aramalara rağmen bulamadı. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından balıkçı teknesiyle göle ağ atan mahalleli, Ali Karatek\'in cansız bedenini buldu. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olmak için sınavlara hazırlandığı belirtilen Ali Karatek\'in cansız bedeni, sağlık ekiplerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.