(Görüntülü)1-Mudanya'da yerleşim alanlarına ulaşan yangında küle dönen bölge, havadan görüntülendi

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/MUDANYA(Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılarak yerleşim alanlarına da ulaşan yangında, 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, sigara izmaritinin neden olduğu yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtip yanan yerlerin bu hafta içersinde temizleneceğini şubat ayında ise Mudanya halkı ile birlikte fidanlar dikileceğini söyledi. Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ne bağlı Göynüklü Mahallesi\'nde dün saat 12.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılıp büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait araçlar ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bu kez yolun karşı tarafında bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede Göynüklü\'nün yanı sıra Çağrışan ve Bademli mahallelerinde etkili oldu. Burada bulunan villalar ve konutlar tedbir amacı ile boşaltılırken Bursa’dan da görülen dumanlara ve alevlere Orman Genel Müdürlüğü\'ne ait Karabük, İzmir, Balıkesir, Keşan ve Edremit\'te çağrılan 6 helikopter ile bir uçak havadan müdahale etti. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Mudanya\'ya gidip yapılan söndürme çalışmalarını yerinde izledi. YOL ULAŞIMA KAPANDI, ALEVLER VİLLALARA ULAŞTI Şiddetli poyraz nedeniyle konrol altına alınamayan yangın büyürken, saat 14.30\'da Bursa- Mudanya karayolu karşılıklı olarak trafiğe kapatıldı. Rüzgarın etkisini yitirmesi ile yangın, havadan ve karadan 150\'ye yakın arazöz ve itfaiyenin müdahalesi ile saat 16.00\'da nispeten kontrol altına alındı. Ancak yangının meydana geldiği bölgede bulunan iki villanın çatısı yandı. Bursa-Mudanya karayolu saat 18.00\'de tekrar araç trafiğine açıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yangının aynı anda birkaç yerde başlamasının düşündürücü olduğunu belirtip, \"Yangını rant amacıyla çıkartan olursa onlara bu fırsatı vermeyeceğim\" dedi. YANGIN SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTI Kontrol altına alınan yangının sabaha kadar devam eden soğutma çalışmaları bugün de sürdü. Bölgede yapılan incelemede, alevlerin birçok konutun bahçesine kadar geldiği ve süs bitkilerini yaktığı görüldü. Bursa Ormam Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Alevlerin buradan ormanlık alana sıçradığını ifade eden Bölge Müdürü Akın şunları söyledi: \"Alevler rüzgarın etkisiyle çok kısa zamanda tepe yangınına dönüştü. Akabinde hemen Mudanya\'ya giden yolun karşı tarafında da atlama yaparak yerleşim yerlerini tehdit eder duruma geldi. Biz ihbarı aldığımızda hemen Orman Genel Müdürlüğümüze ait 6 helikopteri Karabük\'ten İzmir\'den Balıkesir\'den Keşan\'dan Edremit\'ten çağırdık. Daha sonra yine her ihtimale karşı \'yeterli olmaz\' diye bir tane uçak çağırdık. Çok kısa bir zamanda erken müdahaleyle yangın üç- dört saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı. Tabii yangının en önemli yönü yerleşim yerleri tehdit ediyor olmasaydı. Bir yangınla mücadelede öncelikle insan hayatının ve yerleşim yerlerinin zarar görmemesi ilk hedefimizdir. Çok şükür büyük bir felakete dönüşmeden 15- 20 hektarlık bir alanda yangını kontrol altına aldık. Gece boyunca sahadaki 30\'a yakın arazöz ve 15- 20\'ye yakın sahadaki belediye itfaiyeleri ile 11 tane iş makinesi ve çok sayıda işçimiz yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam edip şeritler açtı. Bugün saat 05.30 itibariyle 3 helikopterimiz 1 saat boyunca yangında yanan sahanın etrafına soğutma çalışması yaptı. Şu anda halen ekiplerimiz sahada bekliyor. Yangın tamamen söndürdükten sonra sahadaki yanan ağaçları temizleyeceğiz ve en kısa zamanda, bu 15 hektarın bir metrekaresi kalmayacak şekilde bu alanı yeşillendireceğiz. Bu anlamda çalışmalarımıza 3-4 gün içerisinde başlayıp, fidanlarımızı şubat ayında bölge halkıyla beraber dikeceğiz\" \'CANIMIZI ZOR KURTARDIK\' Yangından son anda kurtuldaklarını söyleyen Şenay Sancak, \"Yangını yolda çalışan işçiler fark etti. Oortalığı duman kaplamıştı. Havadan küller saçılmaya başladı. Pencerelerimizi kapattık. İlk başta ormanın yanacağı aklımıza gelmemişti. Baktığımızda yangının aşağı tarafta olduğunu gördük hemen yanımıza hiçbir şey almadan kaçmak için toparlandık. Önce canımızı düşündük. Alevler ormandan bize vurur gibi oldu. Zor kaçtık. Herkes evleri boşalttı hemen aşağı yola indik. Tabii ekipler bu sırada müdahale ediyordu. Ruzgarın etkisiyle çevremizdeki birkaç binanın çatısı tutuştu. Yangın üst tarafımızdaki villaya kadar geldi. O villanın bahçesindeki ağaçları yaktı sonra söndürüldü. Allah herkesi korudu ölüm olmadı ama insanlar çok korktu. Biz evden çıkınca alevler bizim evimizin bahçesine kadar girmiş, balkon direğine kadar gelip saksıdaki bitkileri yakıyor. Allah korudu eve bir şey olmadı\" dedi. 50 HEKTAR ORMAN YANMIŞTI Bu arada, Mudanya\'nın Göynüklü, Çağrışan ve Bedemli mahallerinde 20 hektar alanın yandığı bölgede, 29 Ağustos 2015\'te meydana gelen yangında 50 hektar alan kül olmuştu. Yangını izlemek için otomobillerini yol kenarına park eden Deniz ve Seyit Çekirge çiftinin içersinde bulunduğu araca bir başka otomobil çarpmış çift ise yaşamlarını yitirmişti. Kazada Çekirge çiftinin otomobilde bulunan ikiz çocuklarından biri ise ağır yaralanmıştı. FOTOĞRAFLI