(Görüntülü)1-FUAT OKTAY: RUHLARINI VE BEDENLERİNİ PENSİLVANYA'DAKİ HAİNE 1 DOLARA SATMIŞ İRADESİZLER

Haber-Kamera: Enver ALAS - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki 'bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz'. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Açılışı ile Harp ve Araştırma Enstitüleri'nin Öğretime Başlangıç Töreni'ne katıldı. Milli Savunma Üniversitesi'nin Levent'teki yerleşkesinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile askeri personel hazır bulundu. Törenin açılışında konuşan Fuat Oktay, "Bin yıldır bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan, kanlarını döken tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Cumhurbakanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki 'bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz'. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlar ile hep birlikte gördük. Kağıt üzerinde bizden katbekat güçlü gözüken orduların cesaret bile edemediği, teşebbüs etse de başarılı olamadığı operasyonları birkaç ay içerisinde nasıl zafere ulaştırdığımızı tüm dünya şahit oldu" diye konuştu. "HER KİM ASKERİMİZE KEM GÖZLE BAKARSA" "Bu ordu şanlı bir ordu, bu millet kutlu bir millettir, bu asker şanlı bir askerdir, bu ülke büyük bir ülkedir, bu devlet ebed müddet devlettir" diyen Oktay, "Her kim askerimize kem gözle bakarsa karşısında önce Cumhurbaşkanımızla birlikte bizleri bulur. Her kim bu ülkeye, bu halka kem gözle bakarsa da karşısında şanlı ordumuzu ve onunla birlikte topyekün milletimizi bulur" dedi.