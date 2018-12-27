(Görüntülü) Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy’de, özel maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.



Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtköy’de bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerden Satılmış Gücük, zehirli gazdan etkilenince, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp, Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre metan gazından zehirlendiği tespit edilen Satılmış Gücük\'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.