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(Görüntülü) Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

ZONGULDAK-İstanbul Karayolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

13 Aralık 2018 12:37

ZONGULDAK-İstanbul Karayolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalanların çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, TIR ve kar lastiği olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi.
Zonguldak\'ta 2 gündür yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde ise Zonguldak-İstanbul Karayolu?nun Ereğli kesiminde kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlar yolda kaldı. Kar lastiği veya zinciri olmayan bazı araçlar kayarak bariyerlere çarptı. Arızalanan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sürücüler zincir takarak yoluna devam etti.
YOLDA KALAN ARACIN BAGAJINA OTURDU
Bir otomobilin bagajının kapağını açıp oturan bir kişinin, arkasındaki aracın tamponuna ayaklarını koyup destek olmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Bagajda oturan genç, \'Bende mühendis olacak kafa varmış\' dedi. Araç, uzun süren çabanın ardından yokuşu çıkmayı başardı.
Polis, karayolunda meydana  gelen yoğun kar yağışı nedeniyle TIR\'ların ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise gece boyunca yolda iş makineleri ile kar temizleme çalışması yaptı.

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