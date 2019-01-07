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(Görüntülü) Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (2)

KAR KÜREME KAMYONU DEVRİLDİ Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme kamyonu, çalışma sırasında kontrolden çıkarak yan yattı

07 Ocak 2019 22:23

KAR KÜREME KAMYONU DEVRİLDİ

Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun Ereğli kesiminde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme kamyonu, çalışma sırasında kontrolden çıkarak yan yattı. Hasar oluşan kamyonun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kar nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da çekildi.

56 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı olan 80 köy yolundan 56 köye ulaşım sağlanmaya başlandı. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
 

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