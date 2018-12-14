(Görüntülü) Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 1 ev boşaltıldı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle riskli bulunan 1 ev boşaltıldı. Heyelan, saat 18.00 sıralarında Rat Mahallesi\'nde Florya Sokakta meydana geldi. Mahallelinin kullandığı toprak yolun bir bölümü yağmur nedeniyle çöktü. Kayan toprak, yolun altındaki evin duvarına dayandı. Ev sahibinin haber vermesinin ardından bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi. Heyelanın devam ettiğini tespit eden AFAD, 2 katlı bir evin risk nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Toprağın kayma anı da kameralara yansıdı. Mahalleli, bir bölümü çöken yolu tehlikeye rağmen kullanmaya devam etti. Görevliler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan sonucu risk altında olduğu değerlendirilen evde yaşayanları tahliye ettiklerini söyledi. Evi boşaltılması istenen Nizami Altuntepe, \"Yağmur çok yağdı ve toprağı oynattı herhalde toprak olduğu gibi aşağıya geldi. Evde şu anda bir şey yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı, boşaltmamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler. Biz de şimdi evi boşaltacağız.\" dedi.