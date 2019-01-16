(Görüntülü) Zonguldak'ta 8 madencinin öldüğü facianın davasında mütalaa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta 6 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait kömür ocağında 8 madencinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili görülen davada duruşma savcısı, dönemin TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel\'in de aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık hakkında 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, 5 sanık hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013\'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen kazada, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. Kazanın olduğu dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan dava açıldı. BİLİRKİŞİ: KISMEN DE OLSA KAÇINILMAZ Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davanın 16\'ncı duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada ODTÜ\'den gelen rapora karşılık daha önceden mahkemeye gönderdikleri raporda kaçınılmazlık faktörüne değinmeyen Bülent Ecevit Üniversitesi bilirkişi heyetinden bu konuda görüş alınmak üzere ek rapor talep etmişti. Gelen ek raporu okuyan mahkeme başkanı, sanıklara yöneltilen kusur oranlarında bir değişiklik olmadığını ancak yaşanan olayda kısmen de olsa kaçınılmazlık olgusunun olduğunun kanaatine varıldığını ifade etti. SAVCI MÜTAALASINI SUNDU Cumhuriyet Savcısı, raporların tamamlanmasının ardından mütalaasını mahkemeye sundu. Taşeron firmanın sözleşmede bulunmasına rağmen teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmediği belirtilen mütalaada, sondaj çalışmalarının da yetersiz olduğu ifade edilerek, \"Gerekli güvenlik önlemlerini almayarak, ateşleme sırasında olay mahallinde en fazla 3 personel bulundurması gerekirken, olay mahallinde çok sayıda işçinin bulundurulması suretiyle neticenin meydana gelmesinde veyahut neticenin ağırlaşmasında kusurlu olduklarının sabit olduğu ve buna göre taşeron firma genel müdürü Şafak Sırrı Demirel ve genel müdür yardımcı İlal Köksal, proje sorumlusu Ersin Koparan\'ın asli olarak kusurlu oldukları, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu\'nun, müesses müdür yardımcısı Nurettin Yılmaz\'ın denetim görevlerini yeterli şekilde yapmadıklarından tali kusurlu oldukları anlaşılmıştır\' denildi. Savcı, tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve İlal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ve Nurettin Yılmaz\'ın \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için duruşmayı erteledi. \'TÜM SANIKLARIN KUSURLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\' Ölen işçilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, tüm sanıkların kusurlu olduğunu düşündüklerini belirterek, \"Davayı açan savcı, iddianamesinde bütün sanıklar için bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan dava açmıştı. Yani tüm sanıkların bu sonucun doğacağını bile bile hareket ettiklerini düşünerek, bu cezayı istemişti. Toplanan deliller iddianameyi pekiştirmesine rağmen duruşma savcısı sadece 5 sanığa bilinçli taksir olmadan sadece taksirle ceza talep etmesi, 5 sanığa beraat istemesi bizce usule uygun değildir. Biz buna karşı savunmamızı gelecek duruşma yapacağız\" dedi.