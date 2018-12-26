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(Görüntülü) Zonguldak'ta 29 köy yolu ulaşıma kapandı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu

26 Aralık 2018 18:22

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkezde 6, Kozlu\'da 10, Devrek\'te 2, Gökçebey\'de 10 ve Çaycuma\'da 1 olmak üzere 29 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu\'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. TIR\'ların ise öğle saatlerinden itibaren geçişlerine izin verildi. Ankara istikametinde kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

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