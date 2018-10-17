T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Zonguldak açıklarında ceset sanılan cisim yunus ölüsü çıktı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta deniz üzerinde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, bunun yunus ölüsü olduğunu tespit etti

17 Ekim 2018 21:49

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta deniz üzerinde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, bunun yunus ölüsü olduğunu tespit etti. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti açıklarında meydana geldi. Su üstünde bir cismin hareketsiz olduğunu görenler, ceset olabileceğinden şüphelenerek polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla denize açılarak cismin yanına ulaştı. Yapılan incelemede bunun yunus ölüsü olduğu tespit etti. Yunus ölüsü, sopa ve halat yardımıyla Kapuz sahilinden karaya çıkartıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AytaçDHA ZONGULDAKYayla Mahallesi Fener SemtiSuSahil GüvenlikYapılanYunusKapuz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24