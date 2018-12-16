(Görüntülü) Zirvede sürpriz evlenme teklifi

Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA) Geçtiğimiz yıl kayak yapmak için Adana\'dan Kayseri\'ye gelen ve burada Merve Burçin Kervan ile tanışan Yusuf Özarslan, evlenme teklifini de ilişkinin başladığı Erciyes Kayak Merkezinde yaptı. Kayak sezonunun başlamasıyla renkli görüntülere sahne olan Erciyes\'te hafta sonu sürpriz bir evlenme teklifi yaşandı. Geçtiğimiz yıl Adana\'dan grup olarak Kayseri\'ye gelen ve Erciyes Kayak Merkezinde Merve Burçin Kervan ile tanışan Yusuf Özarslan, kayak pisti korumalıklarına Seni Seviyorum, Benimle Evlenir misin afişi asarak Kervan\'a çiçek ve yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Evet, cevabı ile romantik anların yaşandığı Erciyes\'te kayakseverler bu mutluluğa ortak oldu. Yusuf Özarslan yaptığı açıklamada Çok güzel bir duygu. İlişkimiz zirvede başlamıştı ve zirvede devam etti. Adana geldiğimiz ve sürekli Kar hayal ettiğimiz için evlenme teklifinin Erciyes\'te daha güzel olabileceğini düşündüm ve böyle bir evlenme teklifi sürprizi hazırladım dedi. Merve Burçin Kervan ise çok mutluğu olduğunu belirterek Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk içindeyim diye konuştu.