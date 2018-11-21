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(Görüntülü) Zirvede rahatsızlanan dağcıyı arkadaşları indirdi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Gölü havzasının en yüksek dağlarından biri olan 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcılardan biri rahatsızlandı

21 Kasım 2018 14:55

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Gölü havzasının en yüksek dağlarından biri olan 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı\'na zirve tırmanışı yapan dağcılardan biri rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından oluşturulan sedyeyle dağdan indirilen dağcı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Van Gölü havzasındaki yüksek dağlara tırmanış gerçekleştiren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu hafta sonu da Gürpınar ilçesi sınırları içindeki, 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı\'na zirve tırmanışı yaptı. Zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılardan biri rahatsızlandı. Kasık bölgesinde şişme olduğu belirtilen ismi açıklanmayan dağcı için kurtarma timi oluşturuldu. Ellerindeki malzemelerle sedye oluşturan dağcılar, arkadaşlarını kar üstünde kaydırarak, zirveden indirmeyi başardı. Rahatsızlanan dağcı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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