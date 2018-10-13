(Görüntülü) Zırhlı kirpi aracı devrildi: 12 asker yaralandı

ŞIRNAK-Cizre karayolunda görevden dönen ve askerleri taşıyan kirpi aracı devrildi. Kazada 12 asker yaralandı. Vali Mehmet Aktaş, hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek, yaralılar ilgili bilgi aldı.

Cudi ile Gabbar dağı arasındaki bölgede görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı kirpi aracı, Kumçatı Beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda kirpi aracı içerisinde bulunan 11 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve askeri ekipler sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23?üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Sağlık İl Müdür Vekili Uzm. Dr. Esra Şahin, yaralıları hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, Görevden dönen jandarma personelimizi taşıyan kirpi diye tabir ettiğimiz bir araç yoldan çıkıp şarampole devrilmiş. Kumçatı Beldemiz ile Güneyce köyü arasında 12 jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış. Arkadaşlarımızın hepsi hastanelere alındı. En hızlı şekilde müdahale ediliyor. Gerekli tetkikleri, tedavileri ve diğer ileri uygulamalar en kısa sürede olacak. İnşallah bütün arkadaşlarımız kısa sürede sağlığına kavuşur, görevlerinin başına döner diye ümit ediyorum dedi.