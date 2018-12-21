(Görüntülü) Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kuraları çekildi

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. 5\'inci Tur\'u geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde: Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor Ümraniyespor - Fenerbahçe Kayserispor - Akhisarspor Boluspor - Galatasaray Medipol Başakşehir - Hatayspor Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok Antalyaspor - Göztepe