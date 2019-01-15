(Görüntülü) Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU\'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Çırpıcı Mahallesi E-5 Çırpıcı Yanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Erol Çelik yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı otomobil, Cevizlibağ istikametine giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp demir parmaklıkları kırarak Haznedar deresine uçtu. Kazada sürücü Erol Çelik yaralandı. Çelik, çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle aşağı indi. Sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı Çelik\'i sedyeyle ambulansa taşıdı. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine kaldırılan Çelik\'in bir bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.