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(Görüntülü) ZEYTİN TOPLAYAN KADININ ÜZERİNE ÇIKTIĞI DUVAR YIKILDI

ADANA'da tek katlı müstakil evin damına çıkıp ağaçtan zeytin toplayan Tülay Yıldırım (27), duvar yıkılınca aşağı düştü

22 Ekim 2018 19:38

ADANA\'da tek katlı müstakil evin damına çıkıp ağaçtan zeytin toplayan Tülay Yıldırım (27), duvar yıkılınca aşağı düştü. Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe gelen Tülay Yıldırım, bahçedeki ağaçtan zeytin toplamak istedi. Yıldırım, yan komşunun tek katlı müstakil evinin damına çıktı. Buradan zeytin toplayan Yıldırım, duvarın yıkılmasıyla aşağı düştü. Sesi duyanlar ise, Yıldırım\'ın yardımına koştu. Ayaklarında kırıklar oluşan Yıldırım, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü ---------------------- - Zeytin agacının görüntüsü - Komşularının olayı anlatması - Kadının düştüğü yerin görüntüsü SÜRE01\'14 BOYUT138 MB HaberÇağlar ÖZTÜRK-KameraDANA,(DHA)

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