(Görüntülü) Zeytin sineğine karşı incir ağacı önerisi

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) üyesi ve Türkiye Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt, zeytin sineği ile mücadele için zeytinliklere incir ağacı dikilmesini önerdi. Bozkurt, yüzyıllar önce bu uygulama ile sineklerle mücadele edildiğini söyledi. Zeytin bahçelerinde önemli verim kayıplarına yol açan zeytin sineği zararlısından korunmak için bahçelere eskiden olduğu gibi incir ağacı dikilmesi önerildi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Üyesi ve Türkiye Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt yaptığı açıklamada, zeytin sineğinin zeytin üretimi açısından önemli bir sorun olduğunu belirtti. Zeytin sineği ile kimyasal ilaçlama yapıldığını ancak bu zararlıyla biyolojik yoldan mücadele etmenin de mümkün olduğunu ifade eden Bozkurt, bunun için eskiden olduğu gibi zeytinliklere birkaç incir ağacı dikilebileceğini anlattı. ‘İNCİR AĞAÇLARI SİNEKLERİ ZEHİRLİYOR’ Bozkurt, bölgede zeytin sineği zararının artmasının da bahçelerdeki eskiden kalma incir ağaçlarının son dönemde kesilerek atılmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Zeytin ağacıyla incir ağacı aynı dönemde meyve verir. Zeytin sineğinin, zeytin ağaçları ve zeytin meyvesine zarar vereceği dönemlerde, iyice olgunlaşan incir ağaçlarının meyveleri bal dökmeye başlar. İncirin balı, zeytin sineğine cazip gelir ve zeytin yerine incir meyvesini tercih eder. Zeytin alanlardaki incir ağaçları tıpkı bir paratoner gibi zeytin sineklerini üzerine çeker. Olgun incir meyvesinin balını yiyen zeytin sinekleri de bir süre sonra zehirlenerek ölür.\" Eskiden her zeytin bahçesinde 3-4 incir ağacı bulunmasının nedeninin bu olduğunu ama sonraki nesillerin bu gerçeği bilmediği için sinek topluyor diye incir ağaçlarını kestiğini anlatan Bozkurt, bu biyolojik mücadele yöntemiyle ilgili üniversitelerin de çalışma yapması gerektiğini söyledi. ‘ESKİDEN ZEYTİNLİKLERDE İNCİR AĞAÇLARI BULUNUYORDU’ Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay da zeytin ağaçlarının atalarından kendilerine miras olduğunu hatırlatarak, \"Yıllar öncesinde hemen hemen her zeytinlik alanda bol miktarda incir ağaçları bulunuyordu. Bunlardan zamanla vazgeçildi. Oysa incir ağacı, zeytin ağaçlarını bu zararlılardan koruyordu. Son dönemlerde ise çiftçimizde bu konuda bilinçlenme olduğunu gözlemliyoruz. Birçok çiftçimiz zeytinliklerine yeniden incir ağaçları dikmeye başladı. Biz de Ayvalık Ziraat Odası olarak bu yönde bir proje hazırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile küçük çapta bir projeyi hayata geçirmiş ve belirli miktarda incir ağacı fidesini üreticilerimize dağıtmıştık. Önümüzdeki dönemde bu projeyi genişleterek sürdürmeyi planlıyoruz\" dedi.