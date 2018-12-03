(Görüntülü) Zeytin ağacındaki desenlerin büyüsüne kapılarak kanseri yendi

Hasan BOZBEY ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde inşaat yapı market bayiliği yapan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kenan Özkan (55), 2 yıl önce yakalandığı kanseri yendi. Zeytin ağacından yaptığı el işi oyma süs eşyalarından kazandığı yüksek moral sayesinde iyileştiğini söyleyen Özkan, \'Lenf kanseri olduğumu öğrendikten sonra hem kemoterapi gördüm, hem de ağaç oymacılığı yaptım. Bu sayede moral ve motivasyonumu yüksek tutup kanserin üstesinden geldim dedi Orhangazi?de asıl işi inşaat yapı market ürünleri bayiliği olan ve büyük bir mağaza işleten evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kenan Özkan\'a, 2 yıl önce gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapiye başlayan Özkan, doktorunun \'iyileşmen için moral ve motivasyonunu yüksek tut tavsiyesi üzerine, zaten uzun süredir yapmak istediği ağaç oymacılığı sanatına yöneldi. Yapı Market ürünleri mağazasının bodrum katında kendi imkanları ile atölye kuran Özkan, bir yandan kanser tedavisi gördü, bir yandan da kendini zeytin ağaçlarından yaptığı el işi eserlere verdi. Kendi deyimi ile zeytin ağacındaki büyüleyici desenleri fark ettikten sonra ağaç oymacılığı işini daha da geliştirmeye karar veren Kenan Özkan, internetten yaptığı araştırmalarla hem el becerisini ve sanatını geliştirdi, hem de birbirinden güzel ev eşyaları ortaya çıkarmaya başladı. Özkan, \'Zeytin ağacı, sadece meyvesi ve yağı ile değil, ağacı ve desenleriyle de diğer ürünlerden çok daha farklı. Onu özel yapan 100-200 yıllık sürede ağacın ayrı desten ve renkler oluşturmasıö dedi. Özkan, tedavi sürecini şöyle anlattı \'2 yıl önce kansere yakalandım. Tedavi süreci insanı şok eden, yaşamın sona erme korkusunun yaşandığı kötü bir süreçti. Kanser teşhisi konulduktan hemen sonra kemoterapiye başlandı. Bu süreçte, önemli olan, kafanızın rahat olması, bu hastalığı dert etmemeniz ve düşünmemeniz. Benim ağaç oymacılığına zaten ilgim vardı. İnternetten sürekli araştırıyordum. Bir makine aldım. Hobi olarak bu işe başladım. Zeytin ağacının desenlerindeki güzelliği keşfederek bu işe daha da sarıldım. Zeytin ağacı oymacılığına başladığımda tüm olumsuz düşüncelerden kendimi kurtarıp, 3 saat, 5 saat boyunca o ağaçla ortaya çıkardığım ürünü, ağacın desenindeki o muhteşem güzellikleri gördüm ve fark ettim. Böylelikle hastalığı yenme sürecinde çok büyük desteğini gördüm. Benim için bir terapi gibiydi. Yaptığım ürünlerin başkaları tarafından beğenilmesi de ayrı bir motivasyondu, ayrı bir heyecandı. Böylelikle 6-7 aylık o kemoterapi sürecinde hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmadım, demoralize olmadım. Kendimi tamamen ağaca verdiğim için hastalığı dahi unuttum. Geçirdiğim zaman beni tamamen dış dünyadan kurtardı, tüm olumsuzluklardan kurtarıp orada mutlu ve huzurlu olmama sebep oldu. Doktorum, bu sürecin sonunda yapılan tetkiklerde, hastalıkla ilgili hiçbir şey kalmadığını, kanserli hücrelere artık rastlanmadığını söyledi. Kanser hastalarına tavsiyelerde bulunan Özkan, \'Her ne olursa olsun, bu hastalıkla mücadelede yüksel moral ve motivasyon çok önemli. Kanser hastaları kendilerini meşgul edecek, hastalığın olası olumsuz sonuçlarını düşünmekten kurtaracak herhangi bir şeyle uğraşmalarını tavsiye ediyorum\' dedi.