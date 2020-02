(Görüntülü) Zeybekci: Elektronik ticaret sitelerinde hedef 100 bin ihracatçıyı üye yapmak

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, E-İhracat seferberliğine ilişkin, \"Ekonomi Bakanlığı olarak yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100’e yakın bir destek kapsamına aldık ki Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Hedefimiz de 10 bin ihracatcımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapmaktı. Bunun bedellerini karşılamaktı, şu anda geldiğimiz rakam 16 bin. Hedefimiz ise 100 bin. TOBB burada bir sekreterya yapacak\" dedi. Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle, TOBB, Alibaba.com, Halkbank ve VakıfBank, Türk KOBİ’lerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak, yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat yıldızları ortaya çıkarmak ve geleneksel ihracattan e-ihracata dönüşümü sağlamak üzere başlatılan \'E-İhracat Seferberliği\'nin basın tanıtımı toplantısına katıldı. TOBB\'un Şişli\'deki binasında düzenlenen toplantıya Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman, VakıfBank Genel Müdürü Arslan, E-Glober A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat ile diğer TOBB yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Nihat Zeybekci, elektronik ticaretin önemine değinerek, \"Elektronik ticaret gibi çok büyük bir dalga geliyor. Bu dalganın ya altında kalınır ya da bu dalganın üzerine çıkarak bunun sefası sürülür, enerjisi kullanılır\" diye konuştu. Ekonomi Bakanlığı olarak 2 yıl önce başlattıkları elektronik ticaret siteleri projesini hatırlatan Zeybekci, \"Elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100\'e yakın bir destek kapsamına aldık. Bu önemli bir destektir. Hedefimiz de 10 bin ihracatcımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapmaktı. Şu anda geldiğimiz rakam 16 bin. Hedefimiz ise 100 bin. Şu an TOBB burada bir sekreterya yapacak, bu alandaki eksikliğimiz olan cesareti verecek. Dünyada bu alanda herşey değişecek. Bankacılık sistemi değişecek, ödeme yöntemleri değişecek. Lojistik anlayışı değişecek\" dedi. \"TÜRKİYE\'NİN 2016\'DAKİ ELEKTRONİK TİCARET HACMİ YILLIK 9 MİLYAR DOLAR\" Nihat Zeybekci, E-İhracat seferberliğinde TOBB\'a önemli görev düştüğünü aktararak, Türkiye genelindeki TOBB kadrolarının bu alanda çalışacağını söyledi. Zeybekci, \"İhracatımızda da Türkiye’nin en yaygın şekilde teşkilatlanmış bir kuruluşu olan TOBB devreye girdi. Bürokrasi, ödeme, evrak hazırlama, Ekonomi Bakanlığı’na başvurma, alma gibi konularda diyoruz ki TOBB mensuplarının bununla ilgili başvurularının her şeyini TOBB yapacak. Tabii ki başvurularını kendileri yapacak ama diğer prosesin tamamını TOBB yapacak. Ödemede gerekli olan herşeyi TOBB baştan karşılayacak. Bunun yüzde 80\'ini Ekonomi Bakanlığı olarak biz TOBB\'a ödeyeceğiz. Yüzde 20\'sini ise Halk Bankası ve VakıfBank büyük bir fedakarlık yapacak. Türkiye ve dünya yaklaşan bu dalgayı görmeli. 2017\'de Çin\'de 24 saatlik \'Bekarlar Günü\' alışverişi 25 milyar dolar. Türkiye\'nin 2016\'daki elektronik ticaret hacmi yıllık 9 milyar dolar. 2017\'de bunun yüzde 17 arttığını ve yıllık bu şekilde arttığını dikkatlerinize sunuyorum\" dedi. \"ELEKTRONİK İHRACATTA HEDEF 100 BİN\" Dünyada e-ticaretin kendi içindeki büyüme hızının yüzde 22 olduğu bilgisini paylaşan Bakan Zeybekci, şunları söyledi: \"Bu artış hızıyla dünya ticaretinin yüzde 50\'si elektronik ticaret olarak yapılma durumunda. Biz, elektronik ihracatta kendimize hedef olarak Türkiye\'nin mikro kobileri de dahil olmak üzere 100 bin\'dir (firma). Türkiye\'nin bütün imkan ve kaynaklarını, dinamiklerini hayata geçirirsek 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerimize daha kolay ulaşırız. İkincisi Türkiye\'nin en kılcal damarlarına kadar zorladığımızda muhtemeldir ki Türkiye\'nin global devlerini çıkarma fırsatını yakalayacağız. 2011 yılında e-ticaretin küresel perakende satışlar içerisindeki payı yüzde 3,6 iken 2016\'da 8,5\'a yükseldi. Şu anda bunun yüzde 10\'ların üzerinde olduğunu görüyoruz. Çin\'de toplam ticaretin içinde e-ticaretin payı yüzde 17 civarında. Önümüzdeki süreçte dünyada bu anlamda en hızlı büyüyen ülkelerden birisi Çin olacak.\" \"BİR İKİ KİŞİLİK MİKRO ÖLÇEKLİ ÜRETİCİLER BİLE İHRACATÇI HALE GELECEK\" \"Önümüzdeki dönemde bir, iki kişilik mikro ölçekli üreticiler bile ihracatçı hale gelecek\" diyen Nihat Zeybekci, \"Dünyanın her yerinden sipariş alır hale gelecek. Dünyanın her yerinden sipariş geldiği anda orada yeni e-ihracat dış ticaret sermaye şirketleri şeklinde bir girişimimiz de olacak. TOBB, TİM ve diğer toplum kuruluşlarımızla yeni iş birliği alanlarımız oluşacak. En küçük işletmemize, bir yerde organik tarım, el sanatı, cam işleme yapan bir tek kadınımız bile olsa onun elektronik ticaretteki ortamına sipariş geldiği anda bu sistem devreye girecek. O sadece üretimini yapacak. Burada Eximbank da devreye girecek. O üreticimize derhal parası ödenecek. Ondan sonra sistem gerek ihracat işlevleri, gerek lojistiği ve gerek bankacılığı destekleyeceğiz. Bütün sistemimizi bunun üzerine kurgulayacağız. Türkiye’nin tamamını harekete geçireceğiz ama işlemler konusunda da Bakanlık olarak bürokrasi, rehberliğini yapan biz olacağız\" ifadelerini kullandı. Zeybekci, Türkiye’nin bu konuda en avantajlı ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, üretim ve tüketim pazarlarının ortasında yer aldığını anlattı. İstanbul\'da 3. Havalimanı’nın etrafında dünyanın en büyük e-ticaret ve lojistik serbest bölgesinin kurulacağını aktaran Zeybekci, \"Bu alanlarımız Türkiye’nin gelecekte e-ticaret, e-ihracat, e-lojistik merkezi ve bunun arkasında İstanbul’un e-finansman ve Finans Merkezi haline gelmesi için son derece önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz\" şeklinde konuştu. TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU\'DAN E-TİCARET ÇAĞRISI Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise projenin ihracata önemli bir ivme kazandıracağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: \'\'Ekonomi Bakanlığı\'nın verdiği destekler sayesinde Türk şirketlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve buna bağlı olarak ihracat kapasitesi önemli ölçüde artmıştır. Bakanlığımız Yeni Sanayi Devrimi ile uyumlu olarak destek havuzuna E-ticaret sitelerine toplu üyelik desteğini de eklemiştir. Bu destek kapsamında TOBB tarafından başlatılan E-ihracat Seferberliği ile oda ve borsalara üye olan ve ihracata konu olabilecek alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri e-ihracat platformlarına ücretsiz üye yapılacaktır. Üyelik bedelinin ön finansmanını TOBB gerçekleştirecek, söz konusu bedelin yüzde 80’ini Ekonomi Bakanlığı, yüzde 20’sini ise VakıfBank ve Halkbank karşılayacaktır. Şirketlerin üye oldukları platformda kendilerini doğru konumlandırmalarını sağlamak için Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel bir eğitim programı da düzenlenecektir. Ayrıca projenin etkisi de düzenli aralıklarla ölçülecektir\" dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak yeni ihracat hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. 500 milyar hedefine ulaşmak için ihracat yaptığımız pazarları ve ihraç ettiğimiz ürünleri çeşitlendirirken ihracatçı sayımızı da arttırmalıyız. Etkin kullanmamız durumunda, e-ihracat platformları bunu başarmamızı sağlayacak çok önemli araçlar. Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle başlattığımız bu projenin Türkiye’nin ihracat tarihinde bir kırılma noktası olacağına inanıyorum\'\' diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantının sonunda ise imza töreni düzenlenlenerek proje hayata geçti.