(Görüntülü) Zerin'in yurtta ölümünde 'ihmal' araştırması için soruşturma başlatıldı (3)

ZERİN TOPRAĞA VERİLDİ Ardahan\'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu\'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç\'un cenazesi otopsi sonrası merkeze bağlı Samanbeyli köyüne getirildi. Özlem-Halil Koç çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Zerin Koç\'un cenaze namazı evinin önündeki boş arazide kılındı. Kızlarını son kez gören ailesi, tabutunun içine Zerin\'in yorgan ve yastığını koydu. Evinin önünde kılınan cenaze namazında, Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Zerin\'in arkadaşları ve öğretmenleri ile yakınları katıldı. İl Müftüsü Remzi Pehlivan\'ın kıldırdığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Anne Özlem Koç\'un feryatları yürekleri dağladı. Zerin\'in arkadaşları ve öğretmenleri de gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi köy mezarlığına getirildi. Burada yastık ve yorganı çıkarılan Zerin\'in cenazesi toprağa verildi.