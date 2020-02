(Görüntülü) Zekai Kafaoğlu: Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenecek \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\', 50’si yabancı 400 bilim adamı, araştırmacı, siyasetçi, sanatçı ve tarihçinin katılımıyla, 5 Eylül Çarşamba günü Edremit ilçesinde başlayacak. Kongreyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partil\'i Zekai Kafaoğlu, \"Dünyada haksızlık, zulüm, gözyaşı ve kanın olmaması için Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım\" dedi. Edremit ilçesinde 5-8 Eylül tarihleri arasında başlayacak olan “Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi” için AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Karesi Salonu’ndaki toplantıda konuşan Başkan Kafaoğlu, 4 gün sürecek olan kongrenin açılışının Edremit’te bir otelde yapılacağını söyledi. Kongrenin 2. ve 3. gününde ise katılımcıların Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli’nde bir araya geleceğini açıklayan Kafaoğlu, kongrenin son günü olan 8 Eylül’de ise Ayvalık yat ve Kazdağları gezilerinin gerçekleştirileceğini belirtti. ‘TÜRK DÜNYASI SON YILLARDA GÜÇBİRLİĞİ OLUŞTURDU’ Kongrenin yapılma sürecinde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve çeşitli sponsorların katkı sağladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türk kültürünün ortak bir değer olduğunu belirtti. Türk dünyasının dünyada 400 milyonu bulan bir nüfusu kapsadığını ifade eden Kafaoğlu, \"Türk dünyası Batı’da Adriyatik Denizi’nden, Doğu’da Doğu Türkistan Turfan Havzasına kadar, Kuzey’de Sibirya düzlüklerinden Güney’de ise Kıbrıs Adası’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Tüm topraklarıyla beraber düşündüğümüzde toplamda 13 milyon metrekareyi kapsayan bir coğrafya. Bu her anlamda büyük bir güç ifade ediyor. Yıllardır birbirimizden ayrı düşürülmüşüz, değişik sebeplerle irtibatımız kesilmiş. Ama son yüzyılda diyaloglarımız ve irtibatlarımız arttı. Siyasi, ekonomik ve kültürel yönden Türk devletleri ve toplumuyla birlikte stratejik anlaşmalar imzalamışız, ekonomik ilişkiler olmuş, siyasi ilişkiler kurulmuş. Birleşmiş Milletler düzeyinde yapılan oylamalarda güç birliği oluşturulmuş. Ortak bir payda olan kültürümüzden ve inançlarımızdan hareket ederek hep bir ve beraber olmuşuz. Sivil toplum örgütleri olarak bu dayanışmayı daha da arttırmamız lazım\" dedi. ‘TÜRK DÜNYASININ BİRLİKTELİĞİ HER ALANDA DEVAM ETMELİ’ Bilim adamı, araştırmacı, siyasetçi, sanatçı ve tarihçilerin bu tür etkinlikleri arttırması gerektiğini söyleyen Başkan Kafaoğlu, sık sık değişik ülkelerde bu tür toplantıların yapılmasının önemine vurgu yaptı. Bu birlik ve beraberliğin daim olması gerektiğini söyleyen Kafaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Güçlenerek her sektör ve branşta bu birliktelik devam etmeli. 13 milyon metrekare az bir yüzölçümü değil. 400 milyona yaklaşan bir Türk nüfusu var dünyada. Dünyada haksızlık, zulüm, gözyaşı ve kanın olmaması için bizim Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım. Dünyaya hükmettiğimiz zamanlarda adalet götürmüşüz, medeniyet götürmüşüz, hanlar hamamlar götürmüşüz. Köprüler, imalathaneler yapmışız. Sorumluluğumuz altında yaşayan bütün milletler barış ve huzur içinde yaşamız. Barış ve huzur içinde yaşayacak iklime ihtiyacımız var. Dünyanın da buna çok ihtiyacı var. Türk dünyası ve kültürünün inanç ve değeriyle bunu yapabilecek potansiyeli var. Belki ileride Türk dünyası kendi para birimini bile basacak duruma gelebilir.\" Başkan Kafaoğlu’ndan sonra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları’da birer konuşma yaparak, program hakkında bilgiler verdi.