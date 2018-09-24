(Görüntülü) Zarf içinde paraya AGC Başkanı Yeni'den sert tepki

Mehmet ÇINAR- Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Konyaaltı Gençlik Derneği\'nin (KONGED) basın toplantısında, muhabirlere zarf içinde para dağıtılmasıyla ilgili sert açıklamada bulundu. AGC Başkanı Mevlüt Yeni, KONGED Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu\'nun zarf içinde dağıtılan paranın \'abonelik\' ücreti olduğu yönündeki açıklamaları ve kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Yeni, konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlandığını belirterek, KONGED Başkanı Alveroğlu\'nu suçladı. Talihsiz bir konu yaşandığını belirten Mevlüt Yeni, KONGED Başkanı\'nın, Antalya medyasına yönelik düzenlediği toplantıda, gazetecilere içerisinde 250 TL ile 350 TL arasında değişen rakamlarda para bulunan zarf dağıttığını, toplantıya katılan ve zarfı iade eden muhabirlerin uyarısıyla öğrendiklerini kaydetti. Toplantıya katılan muhabirleri ve yöneticilerini dinlediklerini anlatan Yeni, Gerçekten Antalya basınını rencide eden, aşağılayan, destek adı altında kendi ikbal ve istikballerine katkı sağlamak üzere medyayı etkilemek için yapılmış bir çalışma olduğunu gördük. Dolayısıyla bu dernek bir açıklama yapmış ve maalesef dağ fare doğurmuş. Biz kendilerinden incittikleri Antalya basınına özür beklerken benden, bizden özür bekliyorlar. Bu ne cürettir, bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır, kimdir bunların akıl hocaları, nasıl böyle bir şey yapabilirler anlamak imkansız diye konuştu. Bu mücadelenin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Yeni, ?Antalya\'ya, Türkiye\'ye örnek olması gerekiyor. Geçmişte de el altından birtakım çalışmalar yapıldığını duyuyorduk ama bu kadar alenen basın toplantısında, zarf içinde, bu bir abone çalışması bile olsa doğru bir şey değildir. Birkaç gün önce gazeteleri ziyaret ediyorlar ve niçin ziyaretlerinde abone işlemini yapmamışlar da, iki gün sonra basın toplantısında zarfın içine paraları koyup, ağzını yapıştırıp getirmişler. Ayrıca oraya gelen arkadaşlarımız aboneyle mi ilgileniyorlarmış dedi. Aynı derneğin başkanının bir gün sonra da kendine ticari bir işyeri açtığına dikkati çeken Yeni, ?Aynı zamanda kalkıp \'ben falanca yere belediye başkan adayıyım, filanca yere bilmem neyim\', siyaset yapmak üzere toplantı yapıyor, 350 TL\'ye Antalya basınını satın alacağını mı düşündü acaba Bu son derece büyük bir terbiyesizliktir. Antalya basınına saygısızlıktır. Hiç kimseye böyle bir hakkı hiçbir Antalyalı gazeteci veremez, vermez. Dolayısıyla benim bütün meslektaşlarım her şeye rağmen dimdik mesleğini onur ve gurur içinde yapan arkadaşlarımdır. Bu anlamda bu derneğin yaptığı eylemi şiddetle, en sert dille kınıyorum diye konuştu. Olayın bundan sonra da takipçisi olacaklarını ve dernek başkanının açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Mevlüt Yeni, ?Bugünkü açıklamaları da bu terbiyesizliğin, saygısızlığın devamıdır. Bunu da yargıya taşıyacağım. 35 yıllık AGC\'yi 3-5 yıllık bir dernek yargılayamaz, herkes haddini bilecek. Burada özür dileyecek birileri varsa Antalya basınını 350 TL\'ye satın almaya kalkan densizler, ahlaksızlardır. Böyle bir şey yok. Bu ahlaki bir şey değil, etik değildir dedi.