(Görüntülü) Zafer Bayramı, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı

İSTANBUL (DHA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü\'nde binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, \"30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü\'nde farklı anlamlarda kutlanıyor\" dedi. Beylikdüzü\'nde Zafer Bayramı binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Klasik arabalar, motor tutkunları, Beylikdüzü\'nde faaliyet gösteren spor okulları ve öğrencileri, ilçe sakinleriyle birlikte Başkan Ekrem İmamoğlu da törene katıldı. Beylik Pazarı\'nda başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen konser organizasyonu ile devam etti. Burada ünlü sanatçı Tuğba Yurt, söylediği şarkılarla vatandaşları coşturdu. \"TÜRK OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ\" Kortej yürüyüşünün ardından konser alanına ilerleyen vatandaşlar arasında yer alan Zeynep Kazan, çok güzel bir duygu yaşadıklarını ifade ederek, \"Türk olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Birkaç senedir burada oturuyoruz. Çok güzel bir etkinlik ve Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu\'na teşekkür ediyoruz\" dedi. Zeynep Kazan\'ın eşi İsmail Kazan, \"30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemize hayırlı olsun. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize de Allah\'tan şifa diliyorum. Biz gerçekten bu vatanı zor aldık. Zorla mücadele ederek aldık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de alamayacaklar, vermeyeceğiz\" açıklamalarında bulundu. \"BİR ULUSUN İSTİKLAL MÜCADELESİNİN SONUÇ GÜNÜ\" \"30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü\'nde farklı anlamlarda kutlanıyor\" diyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem İmamoğlu, \"Bir ulusun İstiklal Mücadelesi\'nin sonuç günü. Büyük bir zaferle bağımsızlığına kavuştuğu gün. Çok az rastlanır bir örnek. Atatürk bu zaferden sonra hem ulusuna hem de bütün dünyaya barış diledi. Yurtta barış dünyada barış dedi. Dolayısıyla biz bu günü aynı zamanda barışla ve sevgiyle buluştuğumuz gün olarak görüyoruz. Bugün hem bayramımızı kutluyoruz, hem de Beylikdüzü\'nün festivalini, düğününü, sevgi buluşmaları gününü kutluyoruz. Bu anlamlı günde böyle bir buluşma anlamlı bir keyif. Umuyorum bu ülke bir daha hiçbir zaman istiklal mücadelesi vermek zorunda kalmaz ve inşallah barışı ve sevgiyi her gün doya doya yaşarız\" diye konuştu.