(Görüntülü) YYÜ Rektörü Battal, zehirlenme olayından sonra öğrencilerle birlikte yemek yedi

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçtiğimiz perşembe akşamı kampüs içindeki yurtlarda kalan 337 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmesiyle ilgili bir komisyon kurulduğunu açıkladı. YYÜ Senatosu da her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerke yemek yemesi yönünde karar aldı. Öğrencilerle birlikte yemeği yiyen ilk isim de Rektör Peyami Battal, \"Gıdacı ve doktarlardan oluşan bir komisyon kurduk. Komisyon üyeleri tarafından yemek ve sulardan numuneler alındı.Tahlil sonuçlarını bekliyoruz\" dedi. YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerde geçtiğimiz Perşembe akşamı mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan öğrencilerden 260\'ı aynı gün taburcu edilirken, tedavisi süren 77 öğrenci ise daha sonra taburcu edildi. KOMİSYON KURULDU Zehirlenme olayı üzerine YYÜ Rektörlüğü, aralarında doktorların da bulunduğu bir komisyon kurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden ve sulardan numuneler alındı. ÖĞRENCİLERLE HER GÜN BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YEMEK YİYECEK Olayla ilgili soruşturma sürerken, YYÜ Senatosu ise her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerle birlikte yemek yemesi yönünde karar aldı. Bu kararıın ardından öğrenciler ile ilk yemeği Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, yedi. Prof. Dr. Battal, 337 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Hastaneye zehirleme belirtileriyle müracaat eden öğrenci sayısı artınca, biz de hemen hastanelere gittik ve olayla ilgili doktorlardan bilgi aldık. Bunun zehirlenme belirtisi olduğunu görünce bir komisyon oluşturduk. Hem gıdacılarımızdan hem doktorlarımızdan oluşan bir komisyon kurduk ve komisyonumuz hemen çalışmalarına başladı. Hastaneye başvuran bütün öğrencilerimizin ifadelerini aldılar. Aynı gün Tarım il Müdürlüğümüzü bilgilendirmek suretiyle hem bizim yemeklerden, hem de Kredi Yurtlar Kurumu\'ndaki firma yemeklerinden örnek aldırdık. İl Sağlık Müdürlüğü\'nü de bilgilendirdik. Sulardan da örnekler alındı. Bu bakteriyel bir zehirlenme belirtisi olduğu için sonuçlar 3 günde çıkıyor. En kötü ihtimal kesin sonuçlar yarın sabah çıkar. O sonuçlardan sonra gereken adımları atacağız. Asla hiç bir şekilde taviz vermeden, bu konuyu bütün detaylarıyla araştırıyoruz, araştırmamız gerekiyor ve çıkacak sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Firma ile ilgili sözleşmelerimizi gözden geçirdik. O noktada sözleşmemizde hiç bir sıkıntı yok. Hukuki olarak da adım atacak güçteyiz. Ama tahlil sonuçlarını beklememiz lazım\" ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ Prof.Dr. Battal, öğrencilerin bu anlamdaki tedirginliklerini ve provakasyonu engellemek için aynı masada yemek yediğini de ifade ederek,\"Üniversite Senatosu olarak ortak bir karar aldık. Bundan sonra her gün bir senato üyemiz, öğrencilerle yemek yiyecek. Ben de zamanım oldukça öğrencilerle aynı masada yemek yiyeceğim. Biliyorsunuz biz öteden beri öğrencilerimizle beraber yakın ilişki içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bütün sorunlarını bize ulaştırıyorlar. Hatta deprem döneminde yurtta öğrencilerle beraber kaldık. Bunlar bizim çocuklaımız. Elbette ki; bütün endişelerinde, paniklerinde yanlarında olacağız .Dün akşam itibariyle Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'ne zehirlenme şüphesiyle 20 öğrenci daha başvurdu. Bunun dışında diğer öğrencilerimizin tümü taburcu edildi\"diye konuştu.