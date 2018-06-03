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(Görüntülü) Yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA (DHA) KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin, suda takla attıktan sonra dibe batıp boğulması sonucu yaşamını yitirdi

03 Haziran 2018 20:06

Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA (DHA) KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin, suda takla attıktan sonra dibe batıp boğulması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi\'nde Kestel Gölet?inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ile birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin\'in cansız bedenini sudan çıkarttı. El- Hüseyin\'in cesedi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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