(Görüntülü) Yüzen boğanın yeni sahibi Haluk Levent oldu; adını 'Ferdinand' koydu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- RİZE\'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı sanatçı Haluk Levent, satın aldı. Haluk Levent, \'Kara Şahin\' adlı boğanın adını, 80\'li yılların çizgi film kahramanı \'Ferdinand\' olarak değiştirdi.



Sanatçı Haluk Levent, Rize\'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğayı satın aldı. Twitter hesabından duyuru yapan Haluk Levent, \"Boğayı satın aldık. İzmir Kemalpaşa çiftlik hayvanları barınağına gönderme kararı aldık\" duyurusuna yer verdi. Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla ulaştığı boğa sahipleriyle fiyatta anlaşıp boğayı satın alan Levent, yeni bir paylaşımda da bulunarak, sahiplerince \'Kara Şahin\' adını taşıyan boğaya çizgi film kahramanı \'Ferdinand\' ismini verdiklerini söyledi. Levent, paylaşımında \"Adını \'Ferdinand\' koyduk. Bir çizgi filmde dananın adı idi. O da kaçıyordu böyle\" ifadesinde bulundu.



BOĞANIN YENİ EVİ İZMİR OLACAK



Demirören Haber Ajansı (DHA) konuşan sanatçı Haluk Levent, \"Hayvanın görüntülerine ilk gördüğümde içim burkulmuştu. Sahibine ulaşmak için çok uğraş verdik. Sizlerin de sayesinde hayvan sahibine ulaştık. Denizde o kadar süre kalmayı başarabilen bir hayvan kesilmemeliydi. Hayvanın kesilmediği, sağlığının iyi olduğunu da öğrenince mutlu olduk. Hayvancağızı, İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanları Barınağına bağışlamak üzere satın aldık. Adını \'Ferdinand\' koyduk. Çünkü o da çizgi filmde yer alan dananın adıydı. Trabzon\'daki ahbaplar, anlaştığımız biz kargo şirketiyle boğayı en kısa sürede teslim alıp, yeni evi olacak olan İzmir\'e getirecek\" dedi.



\'KARA ŞAHİNİMİZE VEDA EDİYORUZ\'



Boğanın sahiplerinden Zekeriya Balık, kendilerine telefonla ulaşan sanatçı Haluk Levent\'le yapılan pazarlık sonrası anlaştıklarını ve boğayı kendisine sattıklarını belirtti. Boğayı 15 bin liraya satıklarını söyleyen Balık, \"Kara Şahinimiz ile baya bir maceramız oldu. Onu asla unutmayacağım. Yaşamımda ayrı bir anısı oldu. Yaşananlar üzerine sanatçı Haluk Levent ile görüştük. Boğayı almayı istediğini söyledi. Başka birçok teklifler de gelmeye başladı. Ortağım ve ben görüşme sonrası boğayı Haluk beye sattık. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi bir sanatçı. Artık boğamız ölümsüzleşti. Bu nedenle de hayvanımızla çok anlamlı bir vedamız olacak. Kara şahinimiz artık, İzmir\'e yolcu edeceğiz\" diye konuştu.



