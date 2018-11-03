(Görüntülü) Yurtta gazdan etkilenen 53 öğrencinin sağlık durumu iyi

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde imam hatip kız öğrenci yurdunda dogalgaz sızıntısından etkilendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 53 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu\'nda dün akşam saatlerinde, iddiaya göre sızan dogalgaz gaz nedeniyle bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 53 öğrenci bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yurtta kalan diğer öğrenciler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayı haber alan öğrenci yakınları da yurt binasının olduğu yere gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Aydın, yurtta ve bölgede araştırmaların sürdüğünü belirterek, \"Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Bölgede şu an araştırdığımız gaz kokusu nedeniyle 53 öğrenci etkilenmiş. Hayati tehlikeleri yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına da rastlamadık. Öğrencilerimizi sadece tedbir amaçlı hastanede tutuyoruz. En kısa sürede taburcu olacaklar\" dedi. \'TERÖR SALDIRISI DEĞİL\' Kaymakam Aydın ayrıca, biber gazına benzer bir kokunun olduğu yönünde kuşkular olduğu, ancak terör saldırısının söz konusu olmadığını açıkladı. VALİLİK: GAZ SIZINTISI KAYNAKLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR Siirt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 150 öğrencinin kaldığı yurdun tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtilerek, \"Siirt ili Kurtalan ilçesi İmam Hatip Kız öğrenci yurdunda gaz sızıntısından kaynaklı olduğu değerlendirilen zehirlenmede; 53 öğrenci etkilenmiştir. 44 öğrencimiz Kurtalan Devlet Hastanesi\'ne, 7 öğrencimiz Siirt Devlet Hastanesi, 2 öğrencimiz de Siirt’teki özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tedbir amacı ile öğrenciler yurttan tahliye edilmiştir. AFAD, UMKE ve güvenlik birimlerimiz tarafından olay ile ilgili araştırma ve incelemeler devam etmektedir. Kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır\" denildi.