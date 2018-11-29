(Görüntülü) Yurt yangınında ölen Cennet'in günlüğü okundu, annesi gözyaşı döktü (2)

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Adana\'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016\'da çıkan, 10\'u öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınının yıl dönümünde, çocuklarını kaybeden ailelerle Meclis\'te bir araya geldi. CHP\'li Özkoç, yangında can veren 5\'inci sınıf öğrencisi Cennet Karataş\'ın günlüğünü okurken, anne Nazmiye Karataş gözyaşı döktü. Adana Aladağ\'da, 29 Kasım 2016\'da, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı \'Süleymancı\' cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş hayatını kaybetti. Çocuklarını kaybeden aileler, facianın yıl dönümünde TBMM\'ye gelip, sorumluların cezalandırılmasını istedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, ailelerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, yurt yangınında ölen 5\'inci sınıf öğrencisi Cennet Karataş\'ın günlüğünden bir sayfa okudu. CHP\'li Özkoç, Cennet Karataş\'ın günlüğünü okurken, kızının isminin yazdılı olduğu dövizi elinde tutan Nazmiye Karataş gözyaşı döktü. Anne Karataş, \"Sonuna kadar şikayetçiyim. Ciğerim yanıyor. Milli Eğitim Müdürü hala görevden alınmadı. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi. \'BEN OKURSAM KARDEŞLERİMİ DE OKUTURUM\' YAZMIŞ Cennet Karataş\'ın günlüğünde \'Bugün okula gitmem için 8 günüm kaldı. 4\'üncü sınıfı bitirdim, 5\'e geçtim. Aladağ Süleymancılar\'a gidiyorum. Annem ve babam benim okumam için her şeyi yapıyorlar. Ben de okumak için her şeyi yapıyorum. Eğer ben okursam kardeşlerimi de okuturum. Okumak için elimden gelen imkanları yapacağım\' yazdığını belirten CHP\'li Özkoç, şunları kaydetti: \"Cennet 29 Kasım 2016\'da kendisi gibi pırıl pırıl 11 arkadaşıyla beraber Süleymancılar\'ın yaptığı kaçak yurtta yanarak hayatını kaybetti. Aradan 2 yıl geçti. Cennet yok artık. Onunla birlikte yanan çocuklar da yok. Ama sorumlular ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Cennet\'in annesi babası, ölen çocukların anneleri babaları o günden sonra her gün yanıyorlar. Her an, rüyalarında bile yanıyorlar. Hiç olmazsa başka çocuklar yanmasın, başka acılar yaşanmasın diye hayatlarını sürdürüyorlar. Bugün Meclis\'teler. Adalet Bakanlığı\'ndan randevu aldılar ve bakan yardımcısıyla görüşecekler. Bizim yanan çocuklarımızla ilgili hiç mi sorumluluğumuz yok? Biz de muhalefet partisiyiz. Çocuklarımızı yeterince koruyamadığımız için onlardan özür diliyoruz.\" \'TEK İSTEĞİM ADALET\' Yurt yangınında kızı Sümeyye\'yi kaybeden Ahmet Yetim de suçluların yargılanmadığını dile getirerek, \"2 yıldır hiçbir karara varılmadı. Tek istediğim adalet. Geride kalan eşlerin, dostların başına böyle bir iş gelmesin. Bizim başımıza geldi. Çocuğumu kaldırıp Süleymancılar\'ın yurduna vermezdim ama bize kimse cevap vermedi\" dedi. Sosyal Haklar Derneği Can Atalay ise Aladağ davasının önemine vurgu yapıp, şunları söyledi: \"Türkiye\'de insanlar yoksul dağ köylerinde yaşamak zorunda olabilirler. Eğitim kamusal olmalıdır, eşit olmalıdır, herkes için hak olmalıdır. Aladağ davası göz göre göre ölüme gönderilen 12 insanın davası. Tüm sanıklar tutuksuz. Hiçbir şey yok. Bu kabul edilemez. Bu insanlar yoksul olabilir fakat devlet eğer devletse yoksulluğun istismarına izin veremez. Orası kaçak bir yurt. En üst katıyla ilgili kayıt yok. Yangın merdivenleri kilitli. Her taraf halı. Elektrik kaçağı olduğu biliniyor. Bulaşık yıkıyorlar ve düzenli olarak çocuklar sudan elektrik çarptığını anlatıyorlar. Göz göre göre ölüme gönderiliyor bu çocuklar. Bu insanlar adalete aç. Adalet istiyoruz.\"