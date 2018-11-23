(Görüntülü) Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yüksekova ve çevresinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar yağışı, ilçeyi beyaza bürürken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yüksekovalılar, sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceğini belirtirken, kar yağı ile birlikte ekipler de çalışmalarına başladı.