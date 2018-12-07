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(Görüntülü) Yüksekova'da baraj altında kalacak 5 köy için yeni yol ve tünelde sona gelindi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, yapımı tamamlanan Dilimli Barajı’nda sular altında kalacak olan 5 köy yolu ve Edendere karayolu için yeni yol güzergahı belirlenerek çalışmalara başlandı

07 Aralık 2018 19:20

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, yapımı tamamlanan Dilimli Barajı’nda sular altında kalacak olan 5 köy yolu ve Edendere karayolu için yeni yol güzergahı belirlenerek çalışmalara başlandı. Yapımı devam eden yolun, önümüzdeki günlerde hizmete gireceği belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan Dilimli Baraj\'nda sular altında kalacak olan 5 köy ve Esendere karayolu için yeni yol güzergahı tespit edildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 3 ay önce ihale edilen yeni yol güzergahlarının yapımını üstelenen firma tarafından çalışmalarına başlandı. Kısa süre önce yapımına başlanan 6,5 kilometrelik yol ve tünelin önümüzdeki günlerde bitirilerek, hizmete açılması bekleniyor. Yol çalışmalarını yürütülen şirketin saha mühendisi Muhacir Gezen, yolun ve tünelin bitme aşamasına geldiğini ve önümüzdeki günlerde tamamlayarak teslim edeceklerini söyledi.

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