(Görüntülü) Yüksekova'da aspir hasadına başlandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçiler tarafından, 5 bin dönümlük alan üzerinde ekilen aspir bitkisinin hasadına başlandı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, hasadı yapılan aspir bitkisinin içinde kimyasal olmadığını söyledi. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aksu Köyü\'nde 5 bin dönüm arazide bu yıl aspir ekimi yapıldı. Çiftçiler, aspir bitkisinin hasadına başlarken, aspir ekiminden bu yıl iyi verim elde ettikleri için memnun kaldıklarını söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten çiftçiler, bu konuda kendilerine yol gösteren ve destek veren Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay\'a teşekkür etti. Hasadın yapıldığı köyde çiftçilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Onay, Yüksekova\'da ilk hasadı yapılan aspir bitkisinin Almanya, Amerika, Çin ve Meksika\'daki yağlardan çok daha üstün bir yağ olduğunu ve içinde kimyasal olmadığını söyledi. Onay, \"Bu yıl mevsim yağışlı geçtiği için 5 bin dönüm arazi üzerinde aspir bitkisi ektik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Güzel bir verim aldık. Yağ oranları yüksek. Bu iyi tohum neticesinde, Yüksekova’da yeni bir sanayi doğdu. Türkiye\'deki yağların bir bölümü dışarıdan ithal ediyor. Bu da ülkemizi zarara uğratıyor. Bu yıl mazot ve gübre fiyatlarına zam geldiği için çiftçilerimiz zorlanıyor. Bu konuda devletimizin daha çok desteklerini bekliyoruz. Bunun için de özellikle siyasilerin duyarlı olması gerekiyor. Bu yıl 5 bin dönüm aspir bitkisi ekildi. Bunu 50 bin dönüme de çıkartabiliriz\" dedi.