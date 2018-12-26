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(Görüntülü) Yük treni, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

26 Aralık 2018 12:25

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Yük treni, kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştığı öne sürülen Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 250 metre trenin önünde sürüklenen araçtaki Ahmet Yüksel (40) öldü, sürücü Mehmet Uğur ise ağır yaralandı. Mehmet Uğur, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, yapılan incelemenin ardından rayların üzerinden kaldırıldı.

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