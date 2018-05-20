(Görüntülü) Yozgat'tan Avrupa'ya balık ihracatı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta sulama amaçlı kurulan baraj ve göletlerde avlanan yaklaşık 600 ton gümüş balığı, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.



Yozgat’ta bulunan baraj ve göletlerde Nisan ve Mayıs aylarında avlanan, gümüş balığı, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Balıklar, Sarıkaya ilçesinde kurulan tesiste işlenerek, kızartılıp tüketilmeye hazır hale getiriliyor. Türklerin rağbet göstermediği 5-10 santimetre büyüklüğünde olan küçük balıklar, Avrupa ülkelerinde cips şeklinde tüketiliyor.



Sarıkaya\'da 20 kişinin istihdam edildiği balık işleme ve paketleme tesisinin sahibi Bedri Kaymaz, yılda 400 ton gümüş balığı ihraç ettiklerini söyledi. Kaymaz, “Daha önce, Orta Doğu ülkelerine sazan balığı ile işe girdik. Tesisimizi kurduk ve şimdi gümüş balıklarını Avrupa\'ya ihraç ediyoruz. İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya gibi Avrupa\'nın bütün ülkeleri, bu ürünü yiyor. Avrupa\'ya senede 400 ton gümüş balığı gönderiyoruz. Bu kapasitemizi gelecek sene 800 ton yapmayı planlıyoruz” dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir de, denize kıyısı olmayan Yozgat\'ın balık ihracatı yapan bir il olduğunu belirterek, yıllık yaklaşık 600 ton civarı gümüş balığının işlenip yurt dışına gönderildiğini söyledi.