(Görüntülü) Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ın Yerköy ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yozgat- Ankara karayolunun Yerköy Sekili köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara\'dan Yozgat\'a giden Kamil Koç firmasına ait, Ekrem Demir yönetimindeki 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yolculardan Zahide Özoluk (29) hayatını kaybetti. Sürücü Ekrem Demir ile birlikte 20 kişi yaralandı. Yaralılara, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yaralılardan 3\'ü, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, diğerleri ise Yozgat ve Yerköy\'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.