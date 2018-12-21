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(Görüntülü) Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı (2)

VALİ: 8 YARALININ DURUMU AĞIR Yozgat Valisi Kadir Çakır, kaza yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi valdı

21 Aralık 2018 14:58

VALİ: 8 YARALININ DURUMU AĞIR Yozgat Valisi Kadir Çakır, kaza yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi valdı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, otobüste toplam 19 kişi bulunduğunu, 1 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Çakır, \"Otobüste 16 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunuyor. Kazada 1 kişi öldü. Diğerleri yaralandı. Yaralıların 3\'ü ayakta tedavi edildi, 8 yaralının durumu ise ağır. Tedavileri sürüyor. Ölen vatandaşımıza Allah\'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum\" dedi.

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