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(Görüntülü) Yozgat'ta gölet buz tuttu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte kentte buz sarkıtları oluştu, içme suyu göletleri dondu

27 Aralık 2018 19:57

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte kentte buz sarkıtları oluştu, içme suyu göletleri dondu.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece ölçüldü. Soğuk hava ile birlikte yol kenarlarındaki yamaçlarda buz sarkıtları oluştu. Çamlık Milli Parkı içerisinde bulunan içme suyu göleti dondu. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar, su sayaçları ve tesisatlarının donma ihtimaline karşı uyarıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için yapılan çalışmalar ise devam ediyor.

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