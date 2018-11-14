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(Görüntülü) YouTuber Emre Özkan, son yolculuğa uğurlandı

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - İSTANBUL'un Bağcılar ilçesindeki stüdyoda çıkan yangında dumandan zehirlenerek, yaşamını yitiren YouTuber Emre Özkan (25), memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı

14 Kasım 2018 18:16

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - İSTANBUL\'un Bağcılar ilçesindeki stüdyoda çıkan yangında dumandan zehirlenerek, yaşamını yitiren YouTuber Emre Özkan (25), memleketi Samsun\'da gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, dün İstanbul Bağcılar\'daki stüdyoda çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti. Emre Özkan\'ın cenazesi, dün gece memleketi Samsun\'un Havza ilçesine getirildi. Özkan için bugün Aslançayır Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Özkan ailesi ile gencin yakınları ve arkadaşları katıldı. Emre Özkan\'ın cenazesi, Aslançayır Camii\'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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