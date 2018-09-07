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(Görüntülü) Yosunlara takılan güvercini öğretmen fark etti, su altı ekibi kurtardı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da Yeşilırmak Nehri'ndeki yosunlara takılıp yaralanan güvercin, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı

07 Eylül 2018 15:29

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da Yeşilırmak Nehri\'ndeki yosunlara takılıp yaralanan güvercin, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kentte, Merkez 55 Evler Mahallesi güzergahından geçen Yeşilırmak Nehri’nde su debisinin azalması sonucu oluşan yosunlara takılıp yaralanan güvercini fark eden öğretmen Mustafa Gödek, durumu itfaiyeye bildirdi, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi su altı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri nehre merdivenle inerek yosunlara takılan ve ölmek üzere olan güvercini kurtardı. Kurtarılan güvercinin kanatları ve gövdesi temiz su ile yıkandıktan sonra doğal yaşamına bırakıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Gödek, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, \"Kısa bir süre içinde gelen su altı arama ve kurtarma ekibi güvercini sudan çıkararak büyük bir insanlık örneği gösterdi\" dedi.

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