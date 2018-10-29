(Görüntülü) Yörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın İncliova ilçesinde 2\'incisi düzenlenen Yörük ve Türkmen Şöleni\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da coşkuyla kutlandı. İncirliovalı Yörükler, geçen yıl başlattıkları Yörük Türkmen Şöleninin bu yıl 2\'incisini düzenledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'ndan bir gün önce yapılan şölen, coşkulu geçti. Program kapsamında Yörükler, Cumhuriyet Meydanı\'nda deveyle gelin alma geleneğini canlandırdı, ardından kortej yürüyüşüne başladı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan Yörükler, şehir turu attı. Bazı vatandaşlar, korteji balkonlarından izledi ve cep telefonlarıyla görüntüledi. Yürüyüş, Park İncirliova\'da son buldu. Burada çeşitli etkinlikler yapıldı, Yörük meşalesi yakıldı. İncirliova Yörük Derneği Başkanı Muhsin Gençoğlu, Şölenimizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'ndan bir gün önce yapıyoruz. Nedeni, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak. Şölenimize Eskişehir, Burdur, Ankara ve Milas gibi birçok il ve ilçeden gelen Yörük misafirlerimiz var dedi. Gençoğlu, Atalarımız Orta Asya\'dan anayurdumuzun ortasına kadar, göçer olarak geldiler. Sonrada burada konar vaziyeti aldık. Yörük kültürü sonsuza kadar yaşayacak diye konuştu.