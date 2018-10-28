(Görüntülü) Yörük Mutfağı Festivali düzenlendi

Ahmet ACAR DEMRE, (DHA) ANTALYA\'nın Demre ilçesinde Demre-Kekova Outdoor Yörük Mutfağı Festivali düzenlendi. Demre\'ye bağlı Likya Yolu üzerindeki Kapaklı Mahallesi\'nde geçen yıl kurulan Kapaklı-Hoyran Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediye Başkanlığı ve Kültür Rotaları Derneği\'nin desteğiyle bu yıl ilk kez Yörük Mutfağı Festivali düzenlendi. Festivalin açılışına Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Kapaklı Mahallesi Muhtarı Şahin Güdek, Kültür Rotaları Derneği Başkanı Cate Clow, Kapaklı-Hoyran Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Barış Yüksel, Kapaklılı vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler katıldı. Açılışta halk oyunları gösterileri yapıldı. Demre Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi Antalya yöresi oyunlarını sergiledi. Kültür Rotaları Derneği Başkanı Cate Clow ve Demreli yazar Zekiye Yüksel okurlarına kitaplarını imzaladı. Köy meydanında kurulan stantlarda kadınların pişirdiği Yörük yemekleri, pastalar, poğaçalar, katmerlerle keçi sütünden yapılmış dondurma satışa sunuldu. Ayrıca stantlarda keçiboynuzu, keçiboynuzu tozu (dövmeç), keçiboynuzu pekmezi, kekik, ada çayı gibi doğal ürünler satıldı. Kapaklılı kadınların yaptığı el işleri, dokudukları Yörük kilimleri, oyalı yazmalar, dokumalar sergilendi, isteyenlere satışa sunuldu. Festivale katılan bir grup Hoyran-Kapaklı Likya Yolu yürüyüşüne çıktı. Yerel sanatçılar da festival alanında türküler söyledi. Kapaklılı kadınlardan Adile Demirel, Köyümüze alternatif turizm gelmeye başladı. Turist sayısının artmasıyla biz de evimizde el işleri yapıp aile bütçemize katkı yapmaya çalışıyoruz dedi. Festivale katılan Axel Mainka, Doğal bir ortamda yapılan festivale katıldık. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Doğal ürünler yeme olanağı bulduk. Çok güzeldi diye konuştu. Dernek Başkanı Barış Yüksel, Festivalle birlikte amacımız Demre bölgesini, Kekova bölgesini, Likya Yolu\'nu, Yörük kültürünü, Kapaklı Mahallesi\'ni ve Yörük mutfağını tanıtmak. Bu festivalimizle beraber diğer kırsal kesimdeki mahallelere örnek teşkil etmek, alternatif turizm içerisinde örnek bir rol oynamak istiyoruz dedi. Kaymakam Murat Uz da Bugün burada bu festivali düzenlememizin en önemli amacı şu; artık alternatif turizm olanaklarını yaygınlaştırmamız gerekiyor bu yörede. Sadece bu bölgeler deniz, kumla anılmasın. Bizler istiyoruz ki artık alternatif turizm olanaklarında yürüyüş yollarıyla bunun dışında Yörük mutfağıyla da ve diğer alternatif olanaklarla insanlarımızı tanıştırmak istiyoruz diye konuştu.