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(Görüntülü) Yönetmen Cankat Ergin, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün gece kaldırıldığı özel hastanede hastanede hayatını kaybeden ve ALS hastalığı bulunan yönetmen Cankat Ergin, bugün son yolculğuna uğurlandı

14 Ağustos 2018 22:11

TOPRAĞA VERİLDİ Bursa\'nın Mudanya ilçesinde dün gece kaldırıldığı özel hastanede hastanede hayatını kaybeden ve ALS hastalığı bulunan yönetmen Cankat Ergin, bugün son yolculğuna uğurlandı. Ergin\'in cenaze namazı Mudanya\'da Kumyaka Mahallesi\'ndeki Köy Camii\'nde ikindi namazında kılındı. Cenazeye Ergin\'in eşi Zeynep Ergin, oğlu Kuzen Ergin, yakınları, sanatçı arkadaşları ve Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz katıldı. Ergin, gözyaşları arasında Kumyaka Mezarlığı\'na defnedildi. Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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