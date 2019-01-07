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(Görüntülü) Yolun karşına geçmek isterken otomobil çarptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elmas Türkoğlu (49) yaralandı

07 Ocak 2019 03:02

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elmas Türkoğlu (49) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gülüç Köprüsü\'nde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 67 TN 776  plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Türkoğlu\'na çarptı. Kazanın şiddetiyle Türkoğlu otomobilin camına çarparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Elmas Türkoğlu, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türkoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ali K., kadının karşıya geçen eşinin arkasından bir anda yola atladığını ileri sürdü. Ali K., ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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