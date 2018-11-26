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(Görüntülü) Yolda, epilepsi nöbeti geçirdi

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yolda epilepsi geçiren kişinin imdadına sürücüler yetişti

26 Kasım 2018 19:11

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, yolda epilepsi geçiren kişinin imdadına sürücüler yetişti. Öğleden sonra araçlarıyla ilerleyen sürücüler, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20\'nci kilometresinde yolda epilepsi nöbeti geçiren bir kişiyi fark etti. Bunun üzerine araçlarını durduran sürücüler, nöbet geçiren kişinin yanına gidip, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Malatya\'ya gitmek istediği ve otobüs parası olmadığı için saatlerce yürüdüğü öğrenilen Mehmet Eymelik (50) isimli vatandaş, çağırılan ambulansta tedavi edildi. Kendisine gelen ve hastaneye gitme teklifini reddeden Eymelik, daha sonra olda uran bir otomobille Diyarbakır\'a gitti.

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