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(Görüntülü) Yolcunun valizinden 3 kilo 465 gram esrar çıktı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otobüste yaptığı aramada, bir yolcunun valizinde 3 kilo 465 gram esrar ele geçirildi

31 Mayıs 2018 14:04

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Gürün ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otobüste yaptığı aramada, bir yolcunun valizinde 3 kilo 465 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında, Malatya-Kayseri D-100 karayolunda yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Van\'dan Bursa yönüne giden otobüste narkotik dedektör köpek \'Geçim\' ile arama yapıldı. Geçim\'in tepki verdiği bir yolcuya ait valizde 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi. Valizin sahibi yolcu, gözaltına alındı.

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