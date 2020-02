(Görüntülü) Yolcular ilk dış hat seferi için İstanbul Havalimanı'na geldiler

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) İLK dış hat seferi için İstanbul Havalimanı’nı tercih eden yolcular, havalimanına geldiler. 29 Ekim\'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı\'ndan tarifeli ilk dış hat uçuşu da bugün yapılacak. Türk Hava Yolları\'nın (THY)‪TK978 sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçuşunun ‪saat 17:30\'da yapılacak olmasıyla İstanbul Havalimanı\'ndan ilk dış hat tarifeli uçuşu olarak tarihe geçecek. İLK TARİFELİ SEFER İÇİN GELENLER VAR Boeing 737-800 tipi uçakla yapılacak olan ilk dış hat tarifeli seferine de yolcular yoğun ilgi gösterirken ilk tarifeli dış hat seferinde olmak için de seyahat edenlerin olduğu da gözlendi. İlk iç hat tarifeli seferi de bugün saat 11:30\'da Ankara\'ya yapılmıştı. THY, ‪30 Aralık tarihine kadar İstanbul Havalimanı\'ndan dış hatlarda Azerbaycan Bakü,KKTC\'de Ercan;iç hatlarda ise Ankara,Antalya ve İzmir\'e her gün uçuş planlıyor. Seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek. YOLCU KÖKSAL: MÜTHİŞ OLMUŞ Kızıyla birlikte ilk uçuş için İstanbul Havalimanı’na gelen Ayşe Çicek Köksal, şunları söyledi: “Kızıma şimdi söylüyordum akılda yokmuş kısmette varmış. Biletimizi aldık ve bugün buraya geldik. Kendimi çocuk gibi hissediyorum, havalimanını müthiş buldum, mühendislik olarak da teknik olarak da harika. Elektronik ve yapısal özellikler mühendis gözüyle baktığımız zaman müthiş olmuş gerçekten. Buraya gelirken kesinlikle ve kesinlikte kısmete denk geldim. Kafamda seyahat düşüncesi yoktu, kızıma söyledim \'kızım gel birkaç gün kaçıp gidelim\' dedim ve sonra burada aldık soluğu. Ama bugün ilk uçuşa denk geleceğimi düşünmemiştim ve hiç aklımda da yoktu” dedi. İGA’da Bagaj Sistemlerinde Mühendis olarak görev yapan Burak Zobi, “ Burada hem görevliyim, ilk yurdışı uçuşuna katılmak istedim. Kendi yaptığımız sistemle de ilk check- in işlemini gerçekleştirdim bu benim için bir gurur kaynağı. Bugün itibariyle uçuşlarımız başladı, başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Ekip olarak da hazır olarak beklediğimizi söyleyebilirim. Emek vererek çalışmalarını tamamladığımız havalimanından uçmak çok değişik bir his. Çalışırken o farkı pek anlayamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz bugün geldiğimiz noktada gurur duyuyorsunuz” şeklinde konuştu.