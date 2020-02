(Görüntülü) Yolcu uçağını Amsterdam'dan İstanbul'a bir kral getirdi -2

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) HOLLANDA Kraliyet Hava Yolları\'nda (KLM), hobi olarak pilotluk yapan ve zaman zaman tarifeli seferlerde görev alan Hollanda Kralı Willem-Alexander, bu özel uçuşlarından birini Amsterdam-İstanbul seferinde gerçekleştirdi. Kokpitte ikinci pilot olarak bulunan Kral Alexander\'in idaresinde uçtuklarını öğrenen yolcular ise karşılaştıkları sürprizle büyük heyecan yaşadı. Uçağın yolcularından iş insanı Can Ünsalan, \"Her zaman bir kral, bir yolcu uçağını uçurmuyor. Benim için unutulmayacak bir anı\" derken, Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles ise memnuniyetini \"Beni İstanbul\'a bir \'Kral\' getirdi\" sözleriyle dile getirdi. Hollanda Kralı Willem-Alexander, 22 yıldır Hollandalı havayolu şirketi KLM\'nin bazı tarifeli uçuşlarında ikinci pilot olarak kokpitte yer alarak en büyük hobisini gerçekleştiriyor. Başta yolcular olmak üzere kamuoyundan gizlediği bu sırrını geçen sene açıklayan Kral Alexander\'in bu gizemli uçuşlarından biri, dün Amsterdam-İstanbul seferini yapan KL1613 sefer sayılı uçuşunda yaşandı. KOKPİTTE BİR \'KRAL\'... KABİNDE 131 YOLCU... 131 yolcusuyla Schiphol Havalimanı\'ndan havalanan Boeing 737-700 tipi uçağın ikinci pilotu 51 yaşındaki Hollanda Kralı\'ydı. Kral\'ın uçuşu her zaman olduğu gibi büyük gizlilik içindeydi ve uçaktaki görevli ekip dışında kimseye duyurulmamıştı. Ancak uçağın ön bölümünde bulunan bazı yolcular, dikkatleri sayesinde kabin ekibiyle selamlaşan Willem-Alexander\'i hemen tanıdı. Birçok yolcu ise bundan habersiz uçarken, kokpitteki sürpizi ancak indiklerinde öğrenebildi. Uçağın birinci sırasındaki koridor koltuğu güvenlik nedeniyle Kral\'ın korumasına ayrıldı. 2 SAAT 50 DAKİKA SÜREN \'KRAL\' YOLCULUK Kral Alexander\'in idaresinde uçak, 2 saat 50 dakikalık uçuşun ardından 16.45\'de Atatürk Havalimanı\'na teker koydu. Yolcular, sıra dışı bu uçuşun ardından terminale geçti. Kral dahil olmak üzere kabin ve kokpit ekibi ise aynı uçakla bu kez İstanbul-Amsterdam seferi için yolcu alımı nedeniyle uçaktan ayrılmadı. YOLCULAR İÇİN UNUTAMAYACAKLARI BİR UÇUŞ Kral Alexander\'in idaresindeki uçuş, yolcular için büyük sürpriz oldu. Yolcular, uçuş boyunca yaşadıkları anları DHA\'ya anlattılar. ABD\'de yaşayan Türk iş insanı Can Ünsalan, unutamayacağı bir uçuş heyecanı yaşadığını söyledi. Ünsalan, \"KLM Havayolları\'na ait uçağımızı Kral Willem-Alexander\'in uçurduğunu öğrendik. Uçakta kendisini afişe etmedi. Fakat medyadan takip ettiğimiz kadarıyla kendisinin havacılığa meraklı olduğunu, zaman zaman KLM uçaklarını kimliğini gizleyerek uçurduğunu biliyorduk. Bugün de bize denk geldi ve gayet güzel bir uçuş oldu\" dedi. KRAL\'DAN TÜRK YOLCUYA: BİR KRAL OLARAK DEĞİL BİR PİLOT OLARAK TANIYIN İlk başta endişelendiğini belirten Can Ünsalan, \"Açıkçası biraz tereddüt ettim, \'sık sık uçmayan bir pilot uçağı doğru uçurabilecek mi?\' diye. Ancak gerek kalkışta gerek uçuş boyunca gayet emniyetli bir şekilde bizi İstanbul\'a getirdi\" diye konuştu. Ünsalan, şunları söyledi: \"Kendisine bir \'teşekkür mektubu\' yazdım ve fotoğraf çektirmek için de kraldan bir talepte bulundum. Mektubu korumasına verdim. Hem koruması hem de kabin amiri aracılığıyla geri dönüş yaptı. Mektup için bana \'teşekkür eden\' Kral cevaben, \'fotoğraf çektirmek istemediğini; \'kendisinin uçakta bir kral olarak değil bir pilot olarak tanınması gerektiği\' vurgusu yapmış. Neticede böyle bir uçuşumuz oldu. Her zaman bir \'Kral\', bir yolcu uçağını uçurmuyor. Dolayısıyla bu uçuş benim için hep aklımda kalacak bir anı olacak. Açıkçası çok enteresandı. Bence çok iyi bir örnek aynı zamanda. Çünkü insanlar hangi makam ve mevkide olursa olsunlar, sıradan bir insan olduklarını hatırlamaları açısından önemli bir nokta.\" ÜNLÜ OYUNCUNUN TEPKİSİ: BENİ İSTANBUL\'A BİR \'KRAL\' GETİRDİ Alman asıllı ünlü dizi ve sinema oyuncusu Wilma Elles de uçağın yolcuları arasındaydı. ABD\'deki Los Angeles Film Festivali\'nden Amsterdam aktarmalı İstanbul\'a gelen Elles, uçuştan duyduğu memnuniyeti \"Beni İstanbul\'a bir Kral getirdi\" sözleriyle ifade etti. Elles, \"Uçağa son binenlerden biriydim. Kralın uçakta olduğunu bilmiyordum. Benim için çok hoş bir tesadüf ve deneyim oldu\" şeklinde konuştu. 1614 SEFER SAYILI UÇUŞ İLE AMSTERDAM\'A HAREKET Öte yandan Hollanda Kralı Willem Alexander\', 124 yolcusuyla KL1614 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam seferini yaptı. Körükten ayrılan uçağın geri ittirildiği push-back işlemi sırasında Kral\'ın kokpitten yerde görevli personel ile kurduğu iletişim de kameraya yansıdı. İLK UÇUŞ HEYECANI KENYA\'DA Havacılığa karşı son derece ilgili olan Kral Willem Alexander, ilk olarak 1985\'te özel pilot lisansını, 1987\'de ise ticari pilot lisansını aldı. Bu sayede Kral Willem ilk uçuşunu öğrencilik yıllarında Kenya\'da bir gönüllü olarak, tıbbi yardım kuruluşu olan Afrika Tıbbi Araştırma ve Eğitim Vakfı(AMREF) için gerçekleştirdi. Kral, ardından sırasıyla jet uçağı lisansı ve Havayolu Taşımacılığı Pilotu lisansını da aldı. KRALIN HOBİSİ 22 yıldır KLM\'nin tarifeli seferlerinde uçan Hollanda Kralı, bir dönem Hollanda\'da geliştirilmiş Fokker serisi yolcu uçaklarında görev yapıyordu. Ancak Fokker yolcu uçaklarının KLM\'den emekli olmasının ardından Boeing 737 tip eğitimi alan Kral, 2017\'den beri bu tip yolcu uçaklarını uçuruyor. Kral için çok özel olan bu uçuşlar, yolculardan gizlenerek yapılıyor. Kral, gizli tuttuğu bu sırrını geçen yıl kamuoyuna açıklamış ve uluslararası medyada geniş yankı bulmuştu.