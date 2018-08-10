(Görüntülü) Yol yapım işçisi, şantiyeden esinlenip bu evi yaptı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mahmut Eynallı, yıllardır yol yapım işlerinde çalışırken kaldığı şantiye barakalarından esinlenerek, emekli olduktan sonra döndüğü köyüne ev yaptı. Eynallı, projesini kendisi çizdiği 160 metrekarelik evi yapmak için 25 bin lira harcadığını söyledi. Karayolları Genel Müdürlüğü\'nün taşeron firmalarında 20 yıl yol yapım işlerinde görev yapan, evli ve 2 çocuk sahibi Mahmut Eynallı, çalışırken şantiyenin barakalarında kaldı. Hayatının büyük bölümü şantiyelerde geçen Eynallı, emekli olduktan sonra geçen yıl Andırın ilçesine bağlı Beşbucak Mahallesi\'nin Eynallı obasına dönerek, ev yapmaya karar verdi. Evi hem ucuz hem de hızlı yapmanın yolunu arayan Mahmut Eynallı\'nın aklına şantiyelerde çalışırken kaldığı barakalar geldi. Hemen kolları sıvayan Eynallı, 160 metrekarelik, şantiye barakası gibi 3+1 ev yaptı. Mahmut Eynallı, malzemelere 19 bin, ustaya da 6 bin olmak üzere toplam 25 bin lira vererek, evi yaptığını söyledi. Evinin kışın sıcak, yazın da serin olduğunu anlatan Eynallı, \"Ömrüm şantiyelerde geçti. İşi bırakıp, köye dönmeye karar verdim ve \'En kısa zamanda nasıl bir ev yaparım?\' diye düşündüm. Projesini kendim çizdim ve 160 metrekare olarak yaptım. Çok kullanışlı geldi, bir evin konforunu aratmıyor. Evden daha iyi de diyebilirim. Kışın sıcak, yazın ise çok serin. İlk başlarda eşim sıkıntı etmiş çadırda oturuyormuş gibi hissettiğini söylemişti ama zamanla alıştık. 10 yıl garantisi olduğunu düşünüyorum, bekli de daha uzun süre gider. Belki ileriki zamanlarda bunların miadı dolunca söküp, ev olarak yaparım; ama şimdilik çok hoşuma gidiyor. Evden ziyade ahırı da bu şekilde yaptım, çokta kullanışlı\" diye konuştu.