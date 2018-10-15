(Görüntülü) Yol verme tartışmasında bıçaklanan sürücü ağır yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir sürücü ile arasındaki yol vermeme tartışmasında bıçaklanan Abdullah Vuruyor (24), ağır yaralandı.



Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi\'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde oto yedek parça satan Abdullah Vuruyor, kardeşi Alaaddin Vuruyor (20) ile birlikte yönetimindeki 42 FY 246 plakalı otomobil ile iş yerine gitmek için yola çıktı. Abdullah Vuruyor, seyir halindeyken iddiaya göre arkasından gelen bir otomobilin sürücüsüyle yol verme meselesinden tartışmaya başladı. İki sürücü de yolun kenarına park ettikleri araçlarından inip tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Abdullah Vuruyor\'u, sol koltuk altından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Vuruyor, kardeşi Alaaddin Vuruyor\'un çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Vuruyor\'un, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan sürücünün kimliğini ve aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.





