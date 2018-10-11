(Görüntülü) YOL KENARINA DÖKÜLEN SİYANÜRLÜ ATIK İÇİN 2 ŞÜPHELİYE 5'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

YOL KENARINA DÖKÜLEN SİYANÜRLÜ ATIK İÇİN 2 ŞÜPHELİYE 5\'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA Büyükçekmece\'de yol kenarına boşalttıkları siyanür içeren atık maddeyle 9 adet koyunun telef olmasına neden olan 2 şüpheli hakkında \"Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek\" suçundan 5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bir şirkette atık madde taşımacılığına aracılık eden şirket yetkilisi Ramazan K., atık madde taşımacılığı yapan şirkette şoför olan Bülent G.\'yi telefonla arayarak kendi araçlarının arızalandığını, Kıraç\'tan atık maddeyi almasını araç plakası olarak arızalı plakayı yazdırmasını, aldığı yükü de uygun bir yere boşaltmasını istedi. Bülent G. de olay günü saat 07.30\'da kozmetik şirketine giderek atık maddeyi tankere yükledi, kontrol eksikliğinden yararlanarak araç plakasını arızalı olduğu söylenen plaka üzerine kaydettirdi, yükle birlikte yola çıktı. Yükün anlaşma gereği Gebze\'de faaliyet gösteren atık şirketine teslim edilmesi gerekirken, Bülent G. diğer şüphelinin talimatı uyarınca atık maddeyi Esenyurt\'ta kanalizasyon giderine boşalttı. Şüpheli Bülent G. saat 9.30\'da yeniden atık yük almak üzere bu kez de Silivri\'de faaliyet gösteren şirkete gitti, atık maddeyi yükleyerek anlaşma gereği Başakşehir\'de faaliyet gösteren atık şirketine götürmek üzere yola çıktı. Ancak Büyükçekmece Kamiloba Mahalllesi Gökçeali Sokak civarında aracı durdurarak belirlenemeyen miktardaki atık maddeyi yol kenarına boşalttı. Daha sonra yükü teslim etmesi gereken atık tesisine giderek yükün tamamını boşaltmış gibi belge aldı. Atık madde yakınlardaki dere yatağı ve su birikintisine karıştı. Burada müşteki Halim Yenici\'nin 9 adet koyunu da bu su birikintisinden içtikleri su nedeniyle telef oldu. Halim Yenici elektrik direğinde kaçak olduğu zannıyla TEDAŞ ekiplerine haber verdi. Ancak ekiplerin kaçak olmadığını söylemesi üzerine, Halim Yenici belediye ekiplerini haber verdi. İSKİ ekiplerince alınan numuneler üzerinde yapılan analiz raporuna göre atık maddenin diğer maddeler ile birlikte siyanür içerdiği tespit edildi. ÇEVRE VE CANLI SAĞLIĞINI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURACAK ŞEKİLDE ATIK MADDELERİ BOŞALTTILAR Şüpheli Ramazan K. eylem sonrası kozmetik şirketinden düzenlenen belgeyi Gebze\'ye götürerek, atık maddenin arızalı araç ile teslim edildiği yönünde belge aldı. Savcılık hazırladığı iddianamede şüphelilerin atılı suçu birlikte işleme kararı aldığını, arıtma tesislerine götürmeleri gereken siyanür dahil zehirli atık içeren maddeleri çevre ve canlı sağlığını için tehlike oluşturacak şekilde boşalttıkları öne sürüldü. İddianamede şüphelilerin 5\'er yıla kadar hapisleri istendi. Görüntü Dökümü: -----------